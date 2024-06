Attrice dei cinepanettoni verso il Grande Fratello | Entra a settembre

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 28 giugno 2024) Mancano ancora due mesi e mezzo all’inizio della nuova edizione del, ma Alfonso Signorini e gli altri autori del reality sono al lavoro da maggio per comporre il cast che vedremo a. Ancora una volta ci saranno gieffini famosi e persone comuni e proprio per i nip sono aperte le candidature sul sito di Endemol e inoltre il GF sta girando l’Italia con i casting. Sul fronte dei vip ci sono delle novità, pare infatti che Alfonso stia corteggiando Vera Gemma (che in passato ha dichiarato che parteciperebbe volentieri al GF), inoltre il settimanale Chi ha fatto sapere che anche un volto legato a Temptation Island varcherà la porta rossa. A queste indiscrezioni si è aggiunto un nuovo rumor. Biagio D’Anelli ha rivelato che una famosache ha recitato in alcunidovrebbere nella Casa di Cinecittà.