Atp Eastbourne 2024 prima finale per Max Purcell | affronterà Taylor Fritz

(Di venerdì 28 giugno 2024) Sarannoe Maxi finalisti dell’Atp di. L’americano, testa di serie numero 1 del tabellone, si sbarazza del lucky loser Aleksandar Vukic con due tie-break: 7-6(5) 7-6(4) lo score che premia il due volte campione del torneo (2019 e 2022). Nessun break nell’incontro (una sola chance concessa da, cinque da Vukic) e match giocato su pochi punti, nel territorio dello statunitense quasi ingiocabile con ladi servizio (15 ace e un solo punto lasciato per strada). Nella sfida per il titolo domani, sabato 29 giugno, ci sarà Max. Per l’australiano, invece, si tratta dellain carriera sul circuito maggiore. L’attuale numero 94 delle classifiche mondiale, partito dalle qualificazioni, mette fine al bel cammino della wild card inglese Billy Harris con il punteggio di 6-4 4-6 6-4.