WWE | Becky Lynch riceverà la più grande offerta contrattuale nella storia del wrestling femminile?

(Di lunedì 3 giugno 2024) La recente perdita del Women’s World Championship da parte dicontro Liv Morgan, seguita da una successiva sconfittarivincita di Monday Night Raw, ha sollevato interrogativi sul suo futuro in WWE. È ormai evidente che non rinnoverà il suo contratto con la compagnia, essendo ora ufficialmente una free agent. Questo sviluppo ha spinto i fan a interrogarsi sulle sue prospettive future nel mondo del. Voci di corridoio Secondo rumor, laofferte di contratto allettanti, che la renderanno potenzialmente la destinataria degli accordi più remunerativi mai estesi a una wrestler donna. Per la cronaca, mentre le speculazioni abbondano riguardo alla futura destinazione di, compresa la possibilità di un trasferimento in AEW o altrove, i dettagli concreti rimangono sfuggenti.