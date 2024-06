Traffico Roma del 03-06-2024 ore 10 | 30

Fonte : romadailynews di 3 giu 2024

it In collaborazione con Luce Verde infomobilità RomaRoma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità manifestazione in corso a Porta Pia davanti alla sede del Ministero dei Trasporti sino alle 13 circa possibili deviazioni o limitazioni per 8 linee di bus e proprio al Ministero di Porta Pia domani mattina si svolgerà un incontro con le sigle sindacali dei tasti per cercare di scongiurare lo sciopero indetto per le giornate di mercoledì e giovedì tassisti e noleggiato lo ricordiamo hanno indetto Lo sciopero non contro l’aumento delle licenze ma per protestare contro la concorrenza rappresentata da Uber e dalle multinazionali del settore mercoledì mattina invece dalle 9 alle 14 sono previste modifiche alla circolazione sulle linee ferroviarie fl5 Roma Civitavecchia e Leonardo Express per lavori di manutenzione presso la stazione di ma Tuscolana a cura di RFI alcuni treni della linea fl5 saranno attestati a Roma Ostiense mentre il Leonardo Express verrà sostituito da bus navetta dettagli sul romamobilita.

