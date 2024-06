Scherma Storico argento per Senigallia ai campionati italiani master

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Fioretto maschile battuto di un soffio in finale dal Pisa, 28-27, 3 Giugno 2024 – Aidisale sul podio al palasport Gavagnin di Verona con locon il team composto da Lorenzo Cesaro, Vincenzo Erman (già detentore del campionato italiano individuale), Giovanni Battista Rotella e Marco Vannucci. La squadra di fioretto categoria A del club di stanza a Marzocca, Montignano efondato negli anni Ottanta dal maestro jesino Triccoli, è stata fermata, per un soffio, in finale dal ClubPisa “”Antonio Di Ciolo” col punteggio di 28 a 27. Grandissimo risultato ottenuto anche dalla squadra del ClubAncona, formata da Giovanni Gambitta, Marco Giacchetta e Marco Pennazzi, che si è aggiudicata il 3° posto battendo per 45 a 29 il ClubSebino.