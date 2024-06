Salemme agli universitari vorrei una compagnia di giovanissimi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi piacerebbe lavorare con i giovani, con i ventenni perché penso che sarebbe uno scambio notevole. Inho avuto dei, ma mi piacerebbe fare unadi tutti, di ragazzi non formati“. È il desiderio che l’attore e regista napoletano Vincenzoha svelatostudenti dell’Università Federico II di Napoli con cui oggi ha tenuto un incontro. L’appuntamento ha aperto la settimana di celebrazioni per gli 800 anni dell’Ateneo federiciano che cadono il 5 giugno. Una mattinata in cuiha scherzato con la platea, ha risposto a tutte le domande che gli studenti gli hanno posto, ha interloquito con loro e raccontato aneddoti della sua vita e della sua carriera iniziata da giovanissimo con Edoardo De Filippo.