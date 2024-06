Ripescaggi Serie C le iscrizioni a poche ore dal gong | potrebbe verificarsi una situazione lontana 17 anni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si avvicina il 4 giugno, termine ultimo per leal prossimo campionato diC. Dopo la tensione delle ultime settimane, ladi alcune squadre è tornata tranquilla: il Taranto ha presentato la domanda di iscrizione, il Foggia ha completato l’iter per partecipare al prossimo campionato, ladell’Ascoli è in via di definizione e anche l’Altamura è pronta a sistemare gli ultimi problemi relativi alla stadio. Sembra ormai fatta anche per l’iscrizione al prossimo campionato della Turris, una delle situazioni della vigilia considerate più incerte. Il presidente Antonio Colantonio è in trattativa avanzata per la cessione del club a Ettore Capriola, imprenditore edilizio torrese che ha già raccolto la somma iniziale di 350mila euro per la partecipazione della squadra al prossimo campionato diC.