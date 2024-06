Pomigliano sicura | lotta alla sosta selvaggia piovono le multe della Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 3 giugno 2024)D’ARCO – La parola d’ordine è «sicurezza dei cittadini e rispetto delle regole». Nei primi quindici giorni di attività intensificata, ladi, guidati dal tenente colonnello Emiliano Nacar, ha focalizzato i suoi sforzi sulla sicurezza stradale ed il decoro urbano. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto, con decine di contravvenzioni elevate nelle zone centralicittà. Tra le infrazioni maggiormente sanzionate figurano innanzitutto l’occupazione Numerosi motociclisti sono stati fermati e sanzionati per non aver rispettato l’obbligo del casco, una misura fondamentale per la sicurezza stradale. Nell’ambito delle operazioni generali, sono stati emessi 150 verbali per violazioni del codicestrada negli ultimi tre giorni.