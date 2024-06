Più sicurezza e più qualità della vita | i numeri promuovono le Città 30

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bastassero i dati a convincere cittadinibontà o meno di una scelta, quelli che emergono da Bologna nei primi tre mesi dall’introduzione dell’estensione del limite massimo di 30 km/h in buona parte delle vie cittadine, sarebbero sufficienti a decretarne il provvisorio successo: secondo i dati del comune, rispetto allo stesso periodo di un anno fa, gli incidenti sono diminuiti del 14,5 per cento, quelli con feriti del 13,4, il numero di feriti in strada del 12,6, i morti sono passati da tre a uno, i pedoni coinvolti in incidenti con automobili sono scesi del 14,7 per cento. E tutto questo è avvenuto mentre il tempo di percorrenza medio inè diminuito di circa il cinque per cento, come risulta dalle rilevazioni di TomTom. In pratica, nonostante i limiti siano stati abbassati, ci si mette meno a raggiungere un posto X da un luogo Y.