Pagelle TV della Settimana Ecco i promossi e i bocciati

(Di lunedì 3 giugno 2024) Amadeus nell'ultima puntata di Affari Tuoi10 a Affari Tuoi. Numeri da capogiro e impensabili alla vigilia, frutto di un vero e certosino lavoro di restyling. Amadeus ha saputo riportare in auge il formato ed è riuscito pure a monetizzarlo. Con buona paceRai. 8 a La RuotaFortuna. Da anni ne auspicavamo il ritorno e finalmente Mediaset ha messo in produzione una nuova stagione con Gerry Scotti nel ruolo che fu di Mike Bongiorno. Il risultato è un successo che ha portato maggiore luce al preserale di Canale 5. 7 a Il Volo. Rimane forte la presa sul pubblico (soprattutto quello over) del trio, come dimostrato dai buoni numeri raggiunti dalla seconda edizione de Il Volo – Tutti per Uno. 6 a Odio il Natale. La fiction con Pilar Fogliati è il titolo italiano più visto su Netflix da luglio a dicembre 2023.