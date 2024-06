Naufraghi prima e dopo | il loro cambiamento fisico in 2 mesi di reality

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 3 giugno 2024) Come sono cambiati iin duedi permanenza a L’Isola dei Famosi? Come tradizione vuole, anche nel corso di questa semifinale i cinque finalisti sono stati messi davanti a uno specchio. Al contrario degli altri anni però non sono stati svelati i kg persi (un eccesso di politicamente corretto?) ma solo due immagini a confronto:il primo giorno eadesso. E così Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco ed Edoardo Stoppa hanno potuto ammirarsi. Eccezione fatta per Samuel Peron checredono eliminato ma in realtà è un finalista segreto in un’altra isola., le foto e lereazioni Alvina si è dimostrata euforica: “Wow, che bella. Mi basta rassodare ancora un po’ e poi sono pazzesca.