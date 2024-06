Marmellata di peperoncini piccanti | una ricetta calabrese

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ladiè una specialità, sfiziosa e particolare. Si accompagna meravigliosamente ai formaggi e ne esalta i sapori. Ovviamente non può essere realizzata con i soli, altrimenti risulterebbe eccessivamente piccante. Dovremo stemperare il gusto troppo deciso di questi ortaggi, con i peperoni che regalano anche la giusta consistenza, con lo zucchero per addolcire e con il vino per profumare. Il procedimento è semplicissimo, ma dovremo utilizzare un’accortezza imprescindibile. Ricordiamoci di indossare dei guanti mentre trattiamo i. La capsaicina deiè molto irritante per le mucose! Se inavvertitamente toccassimo gli occhi o le labbra, il bruciore potrebbe essere insopportabile! Ma con la giusta protezione non correremo nessun rischio!di: ingredienti e preparazione Per questaoccorrono: 200 gr di peperoncino fresco rosso piccante 800 gr di peperoni rossi 550 gr di zucchero 1 pizzico di sale 40 ml di vino rosso.