Knives Out 3 | nel cast stellare anche Josh Brolin

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 3 giugno 2024) IldiOut 3 continua a crescere in qualità e quantità: il nome nuovo è quello di. Con le riprese sempre più vicine – si parla di inizio giugno – Wake Up Dead Man: AOut Mystery si è ritagliato un posto importante nelle ultime notizieoggi, ed il merito è come sempre deling attualmente in corso. Il the Hollywood Reporter ha infatti affermato che il regista Rian Johnson potrà contare sull’apporto sul set di. Chiaramente, come per gli altri annunci sul(ultimo dei quali Jeremy Renner), nessun dettaglio è emerso dalla natura del ruolo. Il celebre attore hollywoodiano negli ultimi si è fatto apprezzare per aver preso parte a numerosi blockbusters tra cui “Avengers: Infinity War” ed il suo seguito “Avengers: Endgame” come il villain Thanos, main “Dune” di Denis Villeneuve ed in “Deadpool 2” come il mutante Cable.