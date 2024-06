Fonte : casertanotizie di 3 giu 2024

Lavorerò da subito per preparare gli atti propedeutici per la stipula della convenzione convocando il consiglio comunaleInoltre ci siamo confrontati sulla possibilità di avere più uomini in dotazione alle forze dell’ordine (che stanno facendo comunque un lavoro straordinario come e’ testimoniato dal recente arresto del criminale La Torre Tiberio ad opera dei Carabinieri e grazie alla denuncia del consigliere regionale Giovanni Zannini e dell’imprenditore Alfredo Campoli) e anche della possibilità di una dotazione straordinaria di telecamere.

Incontro istituzionale tra il Sindaco di Mondragone e il Ministro Piantedosi