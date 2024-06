Giorgetti ' ho lavoro da fare non vado a Bruxelles'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Evidentemente hanno confuso la festa della Repubblica con la festa de La Repubblica ed erano un po' eccitati per questo... Per quanto mi riguarda, continuo ail miocome sempre, sto già pensando al piano strutturale e ho in mente un progetto preciso. Su incarichi europei ho già chiarito cinque anni fa come la penso e non ho cambiato idea". Lo dichiara il ministro dell'Economia Giancarlointerpellato a proposito dell'ipotesi di sue dimissioni in vista di un incarico a. .