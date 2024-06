Finalisti Isola dei Famosi chi sono? Un eliminato in finale a sorpresa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 3 giugno 2024) Domenica 2 giugno 2024, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la semide L'deicondotta da Vladimir Luxuria. Durante la puntata la conduttrice ha annunciato idell'2024 i cui nomistati determinati attraverso una serie di prove. Questo ha fatto storcere il naso ai telespettatori: "Indipendentemente che sia felice dei, avrei solo preferito Edoardo Franco al posto di Artur, trovo assurdo determinare icon delle prove. Fate scegliere al pubblico che premia il percorso e i suoi preferiti, non le capacità nelle prove", "Immagina decretare icon le prove di resistenza perché quest'non se l'è inc*lata nessuno e bisogna giustificare la messa in onda delle ultime puntate quando ancorain 15 in gara", si legge sui social.