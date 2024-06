Fedez beccato con una modella ma non è Garance Authiè | un altro flirt dopo l’addio a Chiara Ferragni? FOTO

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 3 giugno 2024)è inarrestabile:la fine del matrimonio con, il rapper è stato pizzicato con diverse ragazze. Non soloAuthié, ora spunta il nome di un’altraaver associato il rapper a Ludovica Di Gresy, si è parlato del suo rapporto con la giovanefrancese, classe 2004 e frequentatrice della Milano bene. Da qualche giorno, però, è arrivato anche il nome di Violeta Toloba, un’altraa cuiè stato affiancato: lei è la ragazza che si vede in un video fatto di nascosto al cantante mentre si trovava in discoteca. Dobbiamo dire per onore di cronaca che il video in cuibacia Violeta risale a ben prima che lui fosse paparazzato conAuthié al GP di Monaco, sebbene sia stato diffuso a seguito di queste altre indiscrezioni.