Enzo Maresca nominato nuovo allenatore del Chelsea

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024) 2024-06-03 16:01:53 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Ilha confermato la nomina dia capocon un contratto quinquennale. Il 44enne si trasferisce allo Stamford Bridge dal Leicester City dopo aver vinto la corsa per succedere a Mauricio Pochettino, che ha lasciato di comune accordo il 21 maggio dopo una sola stagione in carica. Ilha chiaramente più fiducia inavendogli concesso un accordo fino al 2029 – con un’opzione per altri 12 mesi – e con l’incarico di riportare il club di West London ai vertici del calcio inglese. Laurence Stewart e Paul Winstanley, co-direttori sportivi del, hanno dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto aal