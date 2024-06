CANALE 5 | DOPO IL SUCCESSO DELLA RUOTA TORNA CADUTA LIBERA MA SONO REPLICHE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 3 giugno 2024)5 e il preserale, capitolo 500. Da stasera alle 18:45 circa, Gerry Scotti terrà compagnia al pubblico di5 con la sua. Peccato però che stiamo parlando di. I numerosi spettatori che per questo mese hanno seguito con costanza il revivalFortuna, da stasera troveranno sempre lo zio più amatotv, ma in replica con, che per l’occasione si chiameràEstate. Al termine di esso, troveremo ancora Scotti con ledel fortunato The Wall (che ormai conta più puntate in replica che in prima visione). Quest’anno il preserale di5 è stato composto da ben 78 puntate inedite di, 93 episodi di Avanti un Altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti e, per finire 28 puntate del revivalFortuna in occasione del centenario dalla nascita di Mike Bongiorno.