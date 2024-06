Baronissi Petta | Impegno per il benessere degli animali

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Nel nostro programma elettorale per, abbiamo previsto una serie di iniziative dedicate anche aldei nostri amici a quattro zampe. La nostra comunità si distingue per l’amore e il rispetto verso glidomestici, e con queste proposte vogliamo rafforzare questo legame speciale. Uno dei nostri progetti di punta è la realizzazione di una Pensione per Cani, finanziata attraverso il Project Financing. Questa struttura offrirà un soggiorno sicuro ai nostri amici a quattro zampe, in occasione delle vacanze, per fornire sostegno alle famiglie.” esordisce la candidata a Sindaco Anna. “Saranno destinati alcuni stalli per accogliere in maniera temporanea i cagnolini abbandonati. Vogliamo assicurarci che nessun animale rimanga solo e che ogni famiglia possa partire tranquilla, sapendo che il proprio amico peloso è in buone mani.