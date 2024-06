Attacco al Colle Meloni non condanna la Lega | Chi manca di rispetto a Mattarella sono le opposizioni che lo tirano in beghe politiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) “stata molto contenta che Salvini abbia chiarito, perché era importante farlo particolarmente nella giornata del 2 giugno, secondo me un giorno in cui bisogna evitare il più possibile le polemiche”. Giorgianonlasul caso aperto dal senatore Claudio Borghi, che in un tweet ha attaccato Sergioper un passaggio del suo discorso in occasione della festa della Repubblica: “Se pensa davvero che la sovranità sia dell’Unione europea invece che dell’Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi“. In difesa del capo dello Stato sischierate tutte lee anche un pezzo di maggioranza, mentre il leader del Carroccio Matteo Salvini ha provato a stemperare i toni, senza però mollare del tutto il suo compagno di partito: “Non chiediamo le dimissioni di nessuno”, ha detto.