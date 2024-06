2 giugno | Magi ' attacco a Mattarella a festa Repubblica ha sapore eversivo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Attaccare il presidenteil giorno delladellaha indubbiamente un". Così Riccardo, segretario di Più Europa, a Otto mezzo su La7. "Non hanno criticato ciò che ha detto ma ne hanno chiesto le dimissioni, quandoha semplicemente ribadito quello che è scritto nella Costituzione: la sovranità nazionale si completa e si rafforza con la sovranità europea, quello che avevano concepito i nostri padri costituenti. Il problema non è fra unione o indipendenza degli Stati europei ma tra unione e disgregazione". "Ai confini dell'UE abbiamo centinaia di migliaia di cittadini come quelli georgiani che manino contro una legge liberticida filo-russa approvata dal loro Parlamento.