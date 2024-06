VIDEO Bagnaia vince al Mugello suona l’Inno di Mameli | festa vibrante sul podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Francescoha vinto il GP d’Italia, imponendosi alnella gara lunga dopo il trionfo di ieri nella Sprint Race. Il due volte Campione del Mondo ha prevalso in maniera nitida sul tracciato toscano, firmando ben quattro sorpassi nelle prime due curve e dominando poi il resto del Gran Premio. Il fuoriclasse piemontese ha così firmato la doppietta e si è portato ad appena 18 punti di distacco da Jorge Martin nella classifica del Mondiale MotoGP. La Ducati festeggia in casa una spettacolare doppietta, visto che il secondo posto di giornata è stato conquistato da un eccezionale Enea Bastianini, capace di sorpassare Marc Marquez e Jorge Martin in un mirabolante finale. Il tutto con la livrea azzurra, pensata per l’occasione per festeggiare le squadre italiane nel giorno delladella Repubblica.