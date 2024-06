Under 17 Due biancorossi chiamati in nazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Il gruppo dell’17 in questa stagione veniva considerato il più talentuoso all’interno del vivaio della Lube. Puntuale, a conferma di ciò, sono arrivate due convocazioni nelladi categoria. Lo schiacciatore Diego Gatto e il palleggiatore Gabriele Spina, talenticlasse 2008, hanno ricevuto la chiamata in azzurro su indicazione del coordinatore tecnico Vincenzo Fanizza e dell’allenatore Luca Leoni. I due saranno impegnati con la selezione giovanile a partire da mercoledì 5 a mercoledì 12 giugno a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza. Una bella soddisfazione per loro e naturalmente per i tecnici dell’Academy Volley Lube. L’17 di coach Gianni Rosichini ha appena chiuso al 4° posto le finali nazionali disputate a Lanciano.