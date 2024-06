Tre morti in un incidente stradale al casello autostradale dell’A12 a Rosignano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 giugno 2024) Tre persone sono morte in unavvenuto alauto, in provincia di Livorno: sei i feriti, tra loro anche due fratellini di 3 e 6 anni. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori arrivati sul posto alautodella A12 di, sarebbero deceduti i due occupanti dell’auto che si è schiantata ad alta velocità su due mezzi in coda ribaltandosi e danneggiando la struttura dele uno degli occupanti delle auto tamponate Tra le ipotesi fatte è che chi era alla guida dell’auto che è piombata addosso, a forte velocità, alle due ferme alpossa aver avuto un malore. In seguito all’l’A12 è stata chiusa, informa Aspi, tramarittimo e barriera diDa quanto si apprende dai sanitari, i feriti stanno tutti bene.