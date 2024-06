Sinner avanti nei precedenti con Dimitrov Ma l’unica sconfitta avvenne sulla terra…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Jannikha sconfitto Corentin Moutet in quattro set e si è qualificato ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scenaterra rossa di Parigi. Il tennista italiano è andato stranamente in apnea nel primo parziale, perdendo il servizio per tre volte consecutive e finendo sotto per 5-0. Dopo lo svarione iniziale, però, il fuoriclasse altoatesino ha risalito la china dall’alto di un maggior tasso tecnico e ha annichilito il francese di fronte al proprio pubblico. Jannikha chiuso i conti con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2, 6-1 e può così proseguire la propria avventura sul mattone tritato della capitale transalpina. Dopo tre vittorie consecutive per 3-0, il 22enne ha ceduto il primo parziale del torneo all’avversario di turno, poi ha preso le misure al rivale e ha vinto con pieno merito, meritandosi così la possibilità di fronteggiare il bulgaro Grigor