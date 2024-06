Regolamento Calcio Storico Fiorentino 2024 | come si gioca punteggio e placcaggi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Tutto pronto per una nuova edizione deled è l’occasione per riscoprire ildi uno sport che sembra essere l’incrocio di più discipline con un mix di tradizione e ferocia agonistica. Si parte innanzitutto col format: dopo le semifinali (Verdi di San Giovanni contro gli Azzurri di Santa Croce e Rossi di Santa Maria Novella contro i Bianchi di Santo Spirito) si procede con la finale in programma sabato 15 giugno. Tutte le partite avranno inizio alle 18:00. Ma ora entriamo nel dettaglio deldelsi? Le partite didurano 50 minuti e in campo ci sono 54tori (27 a testa) pronti a gareggiare in un rettangolo di rena, diviso da una linea bianca e delimitato sui lati del fondo da una rete.