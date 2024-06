Pistoia donna di 41 anni trovata morta in casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 – Unadi 41è statanella sua abitazione. Da due giorni non si avevano più notizie di lei, amici e parenti avevano provato a contattarla ma senza ricevere risposta. Sono stati loro a trovarla ieri sera, nella sua abitazione in via Antonelli. Non sentendola, ieri hanno deciso di andare direttamente asua. Hanno citofonato, ma ancora una volta invano. Da parte sua nessuna risposta. Preoccupati, hanno quindi sfondato la porta die a quel punto il drammatico ritrovamento. La, insegnante, viveva da sola. Sul posto è intervenuta la polizia per gli accertamenti di rito. Sul corpo, stando a una prima ricostruzione, non sarebbero stati trovati segni di violenza pertanto il decesso potrebbe dipendere da cause naturali.