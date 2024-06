Operazione East Shield Lo scudo polacco per fermare Mosca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 2 giugno 2024) Limiti, senso della misura, equilibri territoriali e tra potenze, la pace come pedina strategica di un disegno che mira non alla vittoria, ma alla conservazione dell’Ordine. All’eredità kissingeriana in politica estera, si aggiunge “la prudenza” di Papa Giovanni XXIII riconosciuta come la più importante delle virtù che deve connotare l’azione diplomatica. Negli ultimi giorni, invece, prudenza e “pace preventiva” sembrano scomparse dal lessico diplomatico europeo, per essere sostituite dal timore dell’effetto domino e da un clima pre-bellico. Perché mentre il fronte dei Paesi favorevoli all’utilizzo di armi Nato in territorio russo (Francia, Gran Bretagna, Finlandia, Repubblica Ceca, Svezia e Paesi baltici) si allarga, Lavrov avverte cheè pronta a mettere in atto “misure di deterrenza nucleare”.