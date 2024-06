LIVE Musetti-Djokovic 5-7 7-6 6-2 3-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | si va al set decisivo sullo Chatrier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU Entrambi i giocatori negli spogliatoi. 6-3 Ennesima perfetta palla corta del match del serbo, che forse ne ha girata un’altra. Sembrava essere al lumicino a inizio 4° set, lo ha fatto suo grazie alla sua stoica forza mentale. Ha iniziato ad accorciare gli scambi e, grazie anche a un calo fisico di, è tornato ad essere il favorito. 15-40 Prima vincente. 0-40 Miracolo di. Che punto! Impazzisce il pubblico. Contro smorzata stretta del serbo da non credere, è più in partita che mai. 0-30 Gratuito di dritto di. 0-15 Risponde aggressivo, attacca di dritto e chiude con la stop volley. 5-3 Favolosa sbracciata di rovescio lungolinea di, la seconda del game, che vale un break! 15-40 Dritto lungolinea incisivo di, recupero di rovescio lungo! 15-30 Si mangia un punto vinto.