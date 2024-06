La vince sempre Carletto Champions trionfo Real Il Borussia si inchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Preferisco la coppa. Detto, scritto, fatto. Re Carlo alza la sua quintada allenatore (nessuno come lui) e regala la quindicesima alMadrid nella notte di Wembley. Il peso della storia si fa sentire in un duello apparentemente impari nei numeri, ma che sul campo ha visto molto, molto. Fino al finale, quando i nervi dei tedeschi sono crollati. E ilè passato alla cassa come sanno fare le grandi squadre. I Blancos escono dai blocchi con l’aria, ma soprattutto col piglio, del più forte. Così, digerite una serie d’invasioni di campo che smorzano i primi due minuti, palleggia. Kroos si abbassa per legare il gioco e a destra il moto di Valverde è perpetuo. Qualche lampo di Vinicius, anche. Ma non basta perché Bellingham e Rodrygo non entrano in partita.