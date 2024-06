La crisi delle discoteche è la fine di un' era

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 2 giugno 2024) C'era una volta la discoteca. In città in provincia, nei santuari dell'estate, era quello il punto di riferimento, il cuore pulsante della notte. Anni e anni di Febbre del sabato sera (e non solo del sabato), locali stipati, incassi pazzeschi, code infinite all'entrata dei club, i privè, gli amori, i flirt... Ecco, tutto questo è una reminiscenza del passato. Basta un numero: negli ultimi tredici anni sono oltre duemila leche hanno chiuso i battenti su un totale di settemila lungo l'Italia. Una situazione immortalata con efficacia nell'ultimo singolo di Max Pezzali,abbandonate e soprattutto nel libro Disco Mute - Leabbandonate d’Italia (a cura di Alessandro Tesei e Davide Calloni, edizioni Magenes) ricco di immagini di quelli che furono paradisi notturni adesso trasformati dal tempo e dall'incuria in luoghi decadenti, reliquie di un'era finita per sempre.