I 7 migliori vini Grillo della Sicilia scelti dal Gambero Rosso

(Di domenica 2 giugno 2024) tLasta esprimendo, e non da ora, uno straordinario dinamismo che l’ha portata ad occupare posizioni di rilievo sul mercato italiano e su quello internazionale. Ma se la grande affermazione dini, la “n renaissance” di qualche anno fa era trainata dai rossi, Nero d’Avola in primis, negli ultimi anni abbiamo visto un ritorno in grande stile dei bianchi. Piùmetà dei Tre Bicchieri 2024, infatti, va a bianchi di gran classe, da uve autoctone, complessi, profondi, capaci di evolvere nel tempo, ma anche irresistibili alla beva. Tra questi c'è senz'altro il, un vino dalle tante identità, pirandelliano lo si potrebbe definire. Nato nella seconda metà dell'800 come incrocio tra i due vitigni autoctoni catarratto e zibibbo (o moscato d'Alessandria) per iniziaitva del barone Antonio Mendola, agronomo e ampelografo, per tanto tempo è stato protagonista diliquorosi (e oggi continua a essere protagonistaDOC Marsala).