Festa della Repubblica fermati 15 attivisti di Ultima Generazione Volevano fare un’azione durante la parata

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giugno 2024 - Quindicidisono stati bloccati in diversi punti del centro di Roma. Secondo la Questuracapitale, erano probabilmente diretti ai Fori Imperiali dove oggi si è svolta laper la. Tre membri del gruppo ecologista sono statialle 8.15 a via delle Botteghe Oscure con striscioni al seguito, altri tre sono statialle 8.40 in piazza Mattei con striscioni e materiale per incatenarsi. Altri tre sono stati bloccati alle 8.45 in via del Corso con striscioni e bottiglie contenenti liquido di colore nero. Infine cinque sono statialle 9 a Santi Apostoli con striscioni e bottiglie contenenti liquido nero, a ridosso del passaggio del presidente Sergio Mattarella.