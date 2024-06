E se fosse Matteotti il padre della Repubblica? La versione di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 2 giugno 2024) Festeggiare lanel giorno in cui i nostri padri (o i nostri nonni) la scelsero, è giusto. Eppure ho sempre sentito questo rito un po’ freddo, senza carne, anche se non è così. Ora è accaduto che il 30 maggio scorso è stato degnamente ricordato Giacomo. Siamo infatti a un secolo dalla sua morte, cioè dal suo assassinio. In quell’occasione mi ha colpito, in negativo, un altro strano freddo: nessun suo erede politico è intervenuto alla celebrazione. La famiglia politica diè stata importante, ma è scomparsa nei marosi di una storia che è andata come è andata. Oggi i partiti non sappiamo più tanto bene cosa siano, quindi può anche essere giusto che sia così. Ma vedere che “la vittima” del sistema squadrista non abbia diritto a un ricordo anche per la sua identità politica è doloroso, per tutti, anche se pochi se ne accorgono.