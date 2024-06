Cerimonie reali Nobili valzer tra riverenze e baciamano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Le danze dell’Ottocento, tra inchini e bacio a mano, popolano le ville brianzole. Granre, l’associazione culturale Società di Danza Monza e Brianza. Ma "non solo danziamo l’Ottocento – precisa la promotrice, Rosa Matera –, vogliamo anche coinvolgere i cittadini in eventi storici e culturali poco noti, ma fondamentali nella storia del nostro Paese". L’associazione è nata nel 2011 su iniziativa di Silvia Bianchi e dal 2016 viene portata avanti da Rosa Matera (vice presidente e insegnante) e Gabriella Bernasconi (presidente). Aderisce fin da subito alla Federazione società di danza, diretta e fondata da Fabio Mollica nel 1991. Svolge un lavoro di ricerca storica nel settore delle danze di tradizione ottocentesca, ricreando atmosfere magiche, con gli abiti da sogno che rievocano le corti di Versailles e di Vienna, coniugando la precisione filologica nell’interpretazione dei vecchi manuali di ballo con la possibilità di ridare linfa vitale a danze antiche in contesti contemporanei: quadriglie, contraddanze,, polke e mazurke figurate, ma anche Scottish country dance con sciarpa scozzese e uomini con il kilt.