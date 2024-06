Cacciamo i dem Firenze deve tornare una capitale europea

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) «Forza Eike, stavolta ci si fa». Aci credono o, perlomeno, dopo le ultime tornate elettorali che hanno confermato il centrodestra alla guida dei Comuni di Siena, Pisa e Massa, in molti sentono aria diversa, «e io questo lo respiro ogni giorno, c'è gente che mi prende da una parte e mi fa: “Non lo posso dire davanti a quelli là, ma io la voto”. Avverto la stanchezza di questa dittatura di sinistra. Tanto che se oggi mi parlate di ballottaggio ed eventuali alleanze io vi rispondo che cercherò di vincere al primo turno». La tocca piano Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, scelto dal centrodestra come candidato sindaco per dare la spallata a una sessantennale egemonia rossa.Proviamoci: sindaco Schmidt, come le suona? «Direi che per ora è meglio direttore Schmidt, visto il mio ruolo al Museo di Capodimonte, a Napoli.