Travolti dal fiume paura per le sorti di 3 ragazzi | intercettato il segnale di un cellulare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 giugno 2024) Sono ore di grande tensione per i soccorsi che, ancora oggi, sono sulle tracce dei tre amicidalla corrente del Natisone. Si cerca disperatamente i tre, una 20enne Patrizia Cosmos, una 23enne Bianca Doros e un 25enne fidanzato di quest’ultima. Sono statidalla piena del, come riporta Il Messaggero, il 30 maggio scorso, e da allora le ricerche proseguono disperate nella speranza di trovarli ancora in vita. I Vigili del fuoco hanno tentato di salvare i trecon il loro elicottero – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comL’incontro per trascorre qualche ora insieme e fare dei selfie Patrizia, quella mattina aveva appena sostenuto il test che le avrebbe consentito di prendere parte all’esame di ‘Modellazione in 3D’, la ragazza, iscritta al corso di laurea in Design e architettura di interni, voleva solo rilassarsi, distrarsi per un po’ in compagnia dei suoi amici.