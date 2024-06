Fonte : romadailynews di 1 giu 2024

Luceverde Roma vedi trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare code per incidente sulla carreggiata esterna tra le uscite Pontina Ardeatina in centro traffico in coda per incidente in via del Muro Torto verso Porta Pia in occasione dell’evento notte bianca in piazza Alessandria fino alla mezzanotte di questa sera divieto di transito Tre Corso d’Italia Piazza Alessandria piazzale di Porta Pia Corso d’Italia inevitabili i disagi al traffico in via Cavour la polizia locale segnale incidente con rallentamenti in prossimità di via degli Annibaldi fuori raccordo sull’Aurelia traffico in coda tra Castel di Guido e Malagrotta Verso il raccordo anulare a causa di un incidente ed è in corso una manifestazione con corteo a partita da Piazza Vittorio Emanuele II a piazzale di Porta Pia con deviazioni fino alle ore 19 di numerose linee bus del trasporto pubblico e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 01-06-2024 ore 18 | 30