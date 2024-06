Spider-Man 4 | Adil El Arbi e Bilall Fallah commentano i rumors sulla regia

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 1 giugno 2024)-Man 4:ElContinua la caccia dei Marvel Studios e della Sony Pictures al regista di-Man 4: i registi di Bad Boys: Ride or Die esono in lizza per il ruolo di regista. I due hanno già collaborato con i Marvel Studios per Ms. Marvel, dopo aver diretto la prima e il finale della serie Disney+ acclamata dalla critica. Hanno poi fatto il salto nel DCEU per dirigere Batgirl, solo che il film, quasi ultimato, è stato eliminato dalla Warner Bros. Discovery per non pagare le tasse. Parlando con ComicBook.com, Elhanno affrontato le voci relative a-Man 4. “È venuto fuori dal nulla, perché abbiamo qui i capi della Sony e non ci hanno detto nulla!”.