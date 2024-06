Spaggiari Cere primeggia a Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Nella splendida cornice di Villa Borghese, a, si è chiusa la seconda tappa dell’Italian champions tour, il più importante circuito a squadre di salto ad ostacoli in Italia. In gara, accompagnato dall’istruttrice Stellani, c’era anche un reggiano, il giovane cavaliere del Circolo Equitazione di Reggio Emilia, Lorenzo. In sella al suo Ilot-blue,ha gareggiato con la squadra Goldspan ottenendo un primo ed un settimo posto. Grazie anche al suo risultato, il team ha conquistato il terzo gradino del podio. Prossima tappa del circuito ad ottobre, a Cattolica, mentre la finale dell’Italian Champions tour si disputerà a Verona, ai primi di novembre. Fino a domani, invece, ben 24 binomi del(cavalieri e amazzoni in sella ai loro cavalli) partecipano ai campionati regionali al centro ippico “Le Siepi” di Cervia.