Silent Hill 2 Remake l’aspetto di Angela non verrà modificato

(Di sabato 1 giugno 2024) No, Bloober Team non modificherà il design divisto nel trailer di. Dopo la pubblicazione del filmato, diversi fan hanno criticato il nuovo aspetto del personaggio, ritenendolo meno esile rispetto al titolo originale. Tuttavia, il team di sviluppo ha confermato che non effettuerà alcun cambiamento: quanto visto nel trailer sarà il design definitivo che vedremo all’interno del gioco. Secondo alcune voci di corridoio diffuse su X, per la rivisitazione del design dei personaggi, Bloober Team ha assunto una società di consulenza specializzata in aspetti sensibili, inclusa l’estetica dei personaggi, al fine di rendere il gioco il più inclusivo possibile. La collaborazione non è stata confermata; tuttavia, alcuni membri della community ritengono che sia proprio questo il motivo dietro il nuovo design die Maria.