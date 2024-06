Sardegna | con la moto nella scarpata muore a 36 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 1 giugno 2024) L’incidente è andato in scena questo pomeriggio sui tornanti fra Donori e Sant’Andrea Frius: la vittima è precipitata con lada un’altezza di dieci metri. Alessandro Ferru, 36ciclista originario di Sestu, è morto questo pomeriggio sulla statale 387, tra Donori e Sant’Andrea Friusu, dopo che la sua– per motivi che dovranno essere accertati dagli inquirenti – è precipitata per circa dieci metri un unaal chilometro 31. Purtroppo, nonostante il rapido intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118, nulla è stato potuto fare. L’impatto è stato violentissimo e il cuore del giovane ha immediatamente cessato di battere. Alessandro era un appassionato died era un centauro molto conosciuto nel mondo delciclismo.