Salvini | chiediamo Camere ripudio guerra

(Di sabato 1 giugno 2024) 18.14 "Un abbraccio a Giorgia Meloni, con cui governeremo a lungo". Così il leader della Lega, chiudendo la campagna elettorale per le Europee,a Milano. Accompagnato dalla musica di Bob Dylan, dice:"Questa piazza più di tutti invoca la pace. Troppi parlano a sproposito di".La Lega presenterà in Parlamento "un documento che impegni a rispettare l'art.11 della Costituzione", che ripudia la. In Ue "vogliamo centrodestra unito,mai con von der Leyen". "Viva il Santo Padre,la cristianità. No alla colonia cinese, no al califfato".