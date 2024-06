Ragazzi dispersi nel fiume parla il sindaco | Quei 15 minuti fatali ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Una vera e propria trappola mortale: ilNatisone a Premariacco, in Friuli, ha inghiottito tre giovani rimasti abbracciati nel tentativo disperato di resistere alla furia dell’acqua. Alle 15 del 31 maggio, quando ormai erano già, la portata delaveva raggiunto i 250 metri cubi al secondo, un drammatico aumento rispetto ai 20 metri cubi al secondo registrati alle 13:30. A spiegareè stato ilMichele De Sabata, che ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale per spiegare cosa siainmomenti drammatici. Ildi Premariacco ricostruisce i fatti Ildi Premariacco, Michele De Sabata, continua a seguire da vicino le operazioni di ricerca in queste ore. “Sembra che isiano stati traditi dalla scarsa conoscenza del,” ha dichiarato il