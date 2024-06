Metà delle partite Iva ha la flat tax e dichiara 16mila euro medi per gli altri autonomi rischio evasione in aumento Leo offre a tutti il concordato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Secondo il governo Meloni il discussopreventivo biennale tra AgenziaEntrate eIva dovrebbe consentire di recuperare gettito dai contribuenti con la maggior propensione all’. Ilè che, al contrario, finisca per legittimarne una parte. In attesa dell’effettiva applicazione, che entrerà nel vivo tra poche settimane, i numeri pubblicati nei giorni scorsi dal dipartimento Finanze del Mef danno un’idea aggiornatacondizioni di partenza. La prima evidenza è che latax introdotta nel 2019 dai gialloverdi e ampliata dall’esecutivo in carica ha già rivoluzionato il rapportoIva con il fisco. Il regime agevolato che consente di pagare solo il 15% di tasse al postonormali aliquote e addizionali ha attirato sotto il suo ombrello 1,8 milioni di, ditte individuali e professionisti (+4,4% sull’anno prima), quasidei 3,8 milioni che nel 2023 hanno presentato lazione dei redditi.