Lautaro Martinez accordo di massima C’è una sorpresa nel contratto – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024), nel pomeriggio di ieri, ha fatto felice milioni di tifosi dell’Inter. I nerazzurri hanno trovato uncon l’attaccante argentino che è pronto a firmare, scrive Tuttosport. SÌ –ha detto sì all’Inter in una notte sola. Nessun tira e molla – scrive Tuttosport – e nessuna guerra di nervi tra il club e l’attaccante argentino che è sbarcato a Milano da 20enne nel 2018. L’Inter, nell’incontro di lunedì mattina, aveva dettato i suoi paletti col suo agente Alejandro Camano: era impossibile arrivare alle cifre richieste e quindi era arrivato un no alla richiesta dell’ingaggio a salire. I dieci milioni di euro, si legge sul quotidiano, sono raggiungibili solo con i bonus, per altro legati soprattutto ai risultati di squadra.