Kate Middleton finalmente una buona notizia da Londra | cosa sta per succedere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Dopo mesi difficilissimi,persembra essere arrivato un po’ di sereno. La bellissimasta facendo sorridere non poco i sudditi inglesi e il resto del mondo. Un tabloid del Regno Unito ha dato in esclusiva una comunicazione che farebbe intuire un miglioramento del quadro clinico della principessa del Galles, affetta da un cancro.ha annunciato di essere malata lo scorso mese di marzo, ma questa bellissimasarebbe un vero sollievo. Le ultime informazioni non erano state rassicuranti: “L’agenda della principessa è vuota fino a dicembre 2024. Il suo ritorno a corte è previsto solo nei primi mesi del prossimo anno”. Ma qualora pare essere cambiato. Leggi anche: “Stavolta l’ha fatta troppo grossa”.