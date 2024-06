Jennifer Lopez cancella il suo tour nordamericano | Sono devastata all’idea di deludervi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Da giorni si susseguono le notizie della presunta nuova separazione tra Ben Affleck e. Alcuni media Usa sostengono che l’attore e regista abbia già lasciato casa. È invece ufficiale che JLo abbia hato il suodel 2024 come hanno confermato i rappresentanti di Live Nation ad AP. “vuole prendersi del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi”, si legge in un comunicato. Ilsarebbe stato il suo primo in cinque anni, a sostegno del suo primo album solista negli ultimi dieci anni, ‘This Is Me… Now’ e il film associato. L’inizio delera previsto per il 26 giugno a Orlando, in Florida, per concludersi a Houston il 31 agosto. “completamente addolorata edi