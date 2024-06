Io garantista tocca a lui decidere se rimanere o no | caso Toti parla Tajani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Antoniohato anche dell'inchiesta sulla corruzione nella Regione Liguria che vede coinvolto il governatore, a margine della seconda e ultima giornata del 53° Convegno Nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, a Rapallo (Genova), presso l'Excelsior Palace Hotel. "La giustizia deve fare il suo corso, io sono sempre comunque. Fi non fa parte della giunta ligure", ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia. "sicuramente saprà dimostrare la sua estraneità alle accuse - ha continuato - Non è in Forza Italia da tanti anni, ma noi riteniamo che tocchi a luiseoppure no. Ma prima di emettere sentenze di condanna la magistratura deve dimostrare se ci sono dei colpevoli. E' la magistratura che deve dimostrare se un cittadino è colpevole,non il cittadino che deve dimostrare la sua innocenza".